Тульский зверинец помешал Навальному

Новгородский штаб Алексея Навального получил три отказа в проведении встречи с оппозиционером.



«Было три обращения от 13 числа. Все три обращения были рассмотрены в установленный срок, и 15 ноября даны письменные ответы организаторам.

Что касается первой заявки на 26 ноября — на площадку возле театра Достоевского. Там с 19 ноября по 12 декабря работает Тульский передвижной зверинец. Поэтому в качестве альтернативной площадки было предложено провести митинг в светлое время суток на территории аэродрома микрорайона Кречевицы.

Вторая заявка на 24 число — площадь Победы Софийская. Тоже предложили Кречевицы, исходя из заявленной численности предполагаемого мероприятия.

И третья заявка на 25 число на Летнюю эстраду Кремлевского парка. Заявка была рассмотрена и отклонена вследствие того, что там проводятся ремонтные работы. Есть соответствующие приказы», — прокомментировал пресс-секретарь администрации Великого Новгорода Александр Стрекин.

В штабе уверены, что «администрация во всех заявках нарушила законодательство: либо предложила другое время и место (а могут только место), либо не предложила никакой альтернативы», пишет интернет-газета «Ваши новости».