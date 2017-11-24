Госдума не хочет индексировать пенсии работающим пенсионерам

Госдума отклонила внесённый ЛДПР законопроект, предлагающий вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.



Авторы документа отмечали, что отмена индексации таких пенсий крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров. Кроме того, последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров.

Поэтому, говорится в пояснительной записке, необходимо восстановить порядок индексации, существовавший до 1 января 2016 года, «чтобы проблемы государства не отражались на пожилых людях». По оценкам авторов, на эти цели потребуется около 10,3 миллиарда рублей.

Профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов дал на законопроект отрицательное заключение, отметив, что правительство, комитет Совета Федерации по социальной политике и Счётная палата также не поддерживают эту идею из-за «отсутствия источников финансирования расходов на его реализацию».