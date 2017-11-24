Госдума не хочет индексировать пенсии работающим пенсионерам

Госдума отклонила внесённый ЛДПР законопроект, предлагающий вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
Авторы документа отмечали, что отмена индексации таких пенсий крайне негативно сказалась на финансовом положении пенсионеров. Кроме того, последовало резкое сокращение числа работающих пенсионеров.
Поэтому, говорится в пояснительной записке, необходимо восстановить порядок индексации, существовавший до 1 января 2016 года, «чтобы проблемы государства не отражались на пожилых людях». По оценкам авторов, на эти цели потребуется около 10,3 миллиарда рублей.
Профильный комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов дал на законопроект отрицательное заключение, отметив, что правительство, комитет Совета Федерации по социальной политике и Счётная палата также не поддерживают эту идею из-за «отсутствия источников финансирования расходов на его реализацию».
В СССР пенсия равнялась средней зарплате в 120 рублей, никакой инфляции. повышения цен не было. К 60 — тым годам сократили рабочую неделю до 41 часа. а на вредных производствах до 36 часов! Как стоил 1 кг сахара и 10 яиц по 90 копеек так они до прихода иуд Горбачёва с Ельциным и оставались по такой же цене! Я за 20 лет скопил себе на квартиру с машиной, при зарплате в 110 — 140 рублей. Мы и не могли в страшном сне представить что все эти сбережения превратятся в копейки. Человеческая жизнь даже за 80 лет это миг в историческом измерении. И разве бы работали пенсионеры в таком количестве как сейчас, если бы их пенсии равнялись зарплатам. Ведь человек должен жить для радостей, для оставления памяти о себе. Будьте вы прокляты со своим рынком, постоянной думой где бы заработать! Кто ездил из Москвы на газелях видел как на ходу спят выжитые работяги после смен едущие домой!