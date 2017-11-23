Агеев опустил «акции» Дюмина

«Замполит» опубликовал список «Биржи губернаторов» от телеграм-канала «ПолитБрокер».
В нём поднялись акции глав Ростовской и Ленинградской областей, опустились — Камчатского края и ЕАО.
Опустились акции главы ХМАО и тульского губернатора Алексея Дюмина. Виной тому оказался министр внутренней политики и развития местного самоуправления Антон Агеев.
Его комментария составители рейтинга не дождались «потому как за целый рабочий день подготовить комментарий любого профильного министра, по заверениям пресс-службы, невозможно».
Интересно, по каким критериям они составляют эту биржу. Не удивлюсь, если единственный критерий там — кто больше бабок занёс, тот и выше в рейтинге