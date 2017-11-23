Агеев опустил «акции» Дюмина

23.11.2017 23:38

«Замполит» опубликовал список «Биржи губернаторов» от телеграм-канала «ПолитБрокер».

В нём поднялись акции глав Ростовской и Ленинградской областей, опустились — Камчатского края и ЕАО.

Опустились акции главы ХМАО и тульского губернатора Алексея Дюмина. Виной тому оказался министр внутренней политики и развития местного самоуправления Антон Агеев.

Его комментария составители рейтинга не дождались «потому как за целый рабочий день подготовить комментарий любого профильного министра, по заверениям пресс-службы, невозможно».

1 КОММЕНТАРИЙ

  1. Интересно, по каким критериям они составляют эту биржу. Не удивлюсь, если единственный критерий там — кто больше бабок занёс, тот и выше в рейтинге

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