Мигрантов на дорогах должно стать меньше

Минтруд подготовил проект постановления правительства, в котором определил, сколько иностранцев могут работать в тех или иных отраслях.



В этом году допустимая доля мигрантов среди работников сухопутных транспортных компаний — пассажирских и занимающихся перевозками грузов — 30%, а в 2018 году ее планируется установить в 28%.

Доля мигрантов на транспорте снизится по просьбе Минтранса, профсоюзов и работодателей в транспортной сфере. Так государство пытается повысить безопасность перевозок и дать дополнительные возможности для трудоустройства россиянам.