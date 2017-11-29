В России предлагают возродить звание «Мать-героиня»

В России хотят на федеральном уровне возродить звание и памятные знаки «Мать-героиня».



Учреждение звания стало бы признанием заслуг женщин перед обществом и государством, заявила сенатор Ирина Гехт.

Она напомнила, что в ряде регионов такие знаки есть. Они учреждаются региональными парламентами.

Присвоение почётного звания «Мать-Героиня» должно сопровождаться назначением дополнительных льгот и выплат для многодетных матерей, считает депутат Госдумы Елена Строкова (ЛДПР).

«Мать-героиня» — высшее звание, присваиваемое многодетным матерям, и название одноимённого ордена в СССР. Звание и орден были учреждены Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 июля 1944 года.

Согласно «Положению о звании «Мать-героиня», в советское время оно присваивалось с одновременным награждением орденом матерям, родившим и воспитавшим 10 и более детей, по достижении последним ребёнком возраста 1 года и при наличии в живых остальных детей этой матери.

День матери отмечается в 23 странах мира. В России День матери учреждён в 1998 году. Отмечать его было решено в последнее воскресенье ноября.