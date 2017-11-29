Как получить президентскую стипендию

Разработан порядок отбора кандидатов на получение президентских стипендий.



Президентские стипендии назначаются обучающимся в образовательных организациях, по программам высшего образования, имеющим государственную аккредитацию, по специальностям или направлениям подготовки, включённым в перечень специальностей и направлений подготовки высшего образования, соответствующих приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, утверждаемый правительством.

Согласно документу, предполагается, что списки студентов-претендентов должны ежегодно предварительно формироваться до 5 июля. К указанным спискам предполагается прикладывать заверенные на каждого кандидата характеристику-рекомендацию, справку об обучении или о периоде обучения, а также один или несколько документов, подтверждающих выдающиеся успехи кандидата в обучении и в научных исследованиях: копии дипломов (или других соответствующих документов) победителя всероссийских и международных олимпиад, творческих конкурсов, фестивалей; сведения об открытиях; сведения об изобретениях (не менее двух); список научных статей, опубликованных в центральных изданиях России и за рубежом; сведения о наличии работ, содержащих информацию ограниченного доступа.

После этого комиссии федеральных госорганов по результатам отбора ежегодно не позднее 15 июля утверждают списки кандидатов и направляют их в Минобрнауки в срок до 1 августа текущего года.

Министерство в срок до 1 сентября текущего года на основании представленных списков кандидатов, издаёт приказ о назначении стипендий на очередной учебный год и размещает его в течение 5 рабочих дней на своем официальном сайте.

Независимая антикоррупционная экспертиза документа завершится 30 ноября, а общественное обсуждение – 8 декабря.

Стипендии президента РФ распределяются следующим образом: 700 стипендий для студентов и 300 для аспирантов, обучающихся в России; 40 стипендий для студентов и 60 для аспирантов, обучающихся за рубежом.