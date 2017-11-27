Риттер призвал губернатора вспомнить об общественниках

Суворовский активист Алексей Риттер, исключённый из общественного совета района с формулировкой «за нарушение регламента и Кодекса этики», написал открытое обращение к губернатору Тульской области Алексею Дюмину.



«8 июня 2017 г. во время встречи с вновь избранными членами общественных советов Тульской области по счастливой случайности (а в свете последующих событий может и не случайно) мне удалось поговорить с губернатором Тульской области с глазу на глаз о проблемах Суворовского района.

На карте основных проблем Тульской области, которую он представил собравшимся в зале, было отмечено всего три проблемы нашего района:

1)​ угроза увольнений из-за закрывающихся предприятий, задержка заработной платы;

2)​ плохая экологическая ситуация из-за присутствия ЧГРЭС и огромного количества несанкционированных свалок, к созданию некоторых из них причастна администрация района;

3)​ ветхое жильё.

В процессе нашего разговора, на котором присутствовали пять членов правительства Тульской области, мне удалось довести до сведения губернатора и некоторые другие, по моему мнению, не менее важные для жизнедеятельности района, вопросы.

Но на самом деле наш район угнетает одна проблема, исходящая от руководителя районной администрации, который преуспел на своём посту, в том числе и в улучшении личного благосостояния. Умению главы администрации использовать своё служебное положение, оставаясь не запятнанным, можно позавидовать. Сложно поверить в то, что в областном правительстве ситуацию в Суворове со злоупотреблениями никто не замечает.

Цепь последних произошедших в Суворове событий в общественной жизни в ракурсе состоявшейся 9 ноября встречи гражданских активистов с министром внутренней политики Антоном Агеевым и другими членами правительства Тульской области на тему злоупотреблений и превышения должностных полномочий главой администрации МО Суворовский район, наводит на мысли об обратном. Многие вскрытые факты освещались в интернет-ресурсах Тульской области: Блоха-Инфо, Тульские Пряники, Тула активная, и, конечно, все документы по этим фактам были переданы в соответствующие органы. В этой встрече я тоже принимал активное участие.

Вниманию министра Агеева было представлено множество фактов и была передана часть документов, касающихся возможной коррупционной деятельности главы администрации Суворовский район и его окружения. Но предложенных к рассмотрению вопросов оказалось так много, что все в один приём озвучить не удалось. По обоюдному согласию рассмотрение остальных было решено продолжить через две недели в конце ноября.

Реакция из правительства последовала незамедлительно. Но какая?! 14 ноября министр внутренней политики Антон Агеев прибыл в Суворов. Но для общественности этот визит остался неизвестен. Казалось бы, что голос активистов в правительстве услышали, но после посещения министром события стали развиваться в обратном направлении. А именно. Мне, как члену Общественного совета Суворовского района организовали процедуру исключения из состава совета как раз по тем основаниям, которые были замечены в деятельности главы администрации.

Т. е. против меня были выдвинуты обвинения в несоблюдении кодекса этики, грубые нарушения регламента и превышение полномочий в осуществлении моей общественной деятельности. Что удивительно, но среди заявителей оказались заместители главы администрации, т. е. те, чья деятельность как раз и подлежит общественному контролю со стороны Общественного совета согласно Федеральному закону от 21.07.2014 N 212-ФЗ „Об основах общественного контроля“. Важно и то, что все обвинения были выдвинуты именно в настоящий момент в череде вышеназванных событий, да ещё и коллегами из самого Общественного совета.

Хочу отметить, что сам Общественный совет Суворовского района с момента своего формирования (с мая 2017 г.) не провёл ни одного рабочего заседания, посвящённого тематике и вопросам непосредственной деятельности, до сих пор не принят план работы совета. Советом было проведено всего три заседания с одним, двумя, тремя организационными вопросами. На первом состоялось избрание руководства совета и определение вопросов для озвучивания на встрече с губернатором 8 июня, о которой упоминалось выше. На втором приняли регламент и утвердили составы комиссий, а на третьем исключили меня. Было ещё внеочередное заседание, на котором приняли Кодекс этики члена Общественного совета.

О моей же деятельности как до, так и во время членства в составе совета писать не буду. Это тема отдельной статьи. Всю свою деятельность я освещаю в открытом доступе на созданном мною канале в Ютьюбе и на страничках в соцсетях.

В заключение своей статьи хочу задать вопрос Алексею Геннадьевичу Дюмину. А СОСТОЯЛАСЬ ЛИ ПЕРЕЗАГРУЗКА в общественных советах области и конкретно Суворовского района? Можно ли снять сегодня с Общественных советов ярлык „Декоративная структура при администрации“. Мне кажется, что в Суворове нужно перейти на „ручной режим“ работы в общественной жизни. Пожалуйста, Алексей Геннадьевич, вспомните наш разговор.

Бывший член Общественного совета МО Суворовский район Риттер А. Н.», — говорится в обращении.