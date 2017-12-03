Регионам выделят 30 млрд рублей на ремонт детских поликлиник

Федеральный бюджет в ближайшие три года будет ежегодно выделять по 10 млрд рублей регионам РФ на реконструкцию и оснащение детских поликлиник.



Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012—2017 годы.

«Для того чтобы провести реконструкцию детских поликлиник, их капитальных ремонт и дооснащение оборудованием, по предварительным расчетам, потребуется более 50 млрд рублей. Очевидно, что регионы, имея в виду даже ту помощь, которую мы им оказали в самое последнее время, не смогут выполнить эти работы только за свой счет. Поэтому в ближайшие три года основную часть этой суммы — по 10 млрд рублей в год — будет предоставлять федеральный бюджет», — сказал Путин.

Как отметил президент, правительству вместе с регионами нужно оперативно проработать детальный график реконструкции и капитального ремонта детских поликлиник, включая поликлинические отделения больниц, а также — утвердить условия софинансирования этой работы и правила отбора поликлиник, которые должны учитывать остроту проблемы.