Левина поставила задачу свести к нулю травматизм на производстве в Тульской области

В 2016 году в Тульской области при исполнении трудовых обязанностей пострадали 304 человека.



Это на 28 человек меньше, чем годом ранее, озвучила данные зампред правительства региона Марина Левина. Производственный травматизм в области по сравнению с 2015 годом уменьшился на 8,4%.

При этом увеличились затраты на охрану труда. В 2016 году в целом по области в расчёте на одного работающего они составили 9333 рубля, что на 8,7% больше в сравнении с 2015 годом.

Левина отметила, что обеспечение безопасного труда остаётся важнейшей задачей.

«Есть положительная динамика, но люди продолжают получать травмы. Необходимо ещё раз пересмотреть эффективность всех имеющихся подходов и свести к нулю все случаи травматизма на производстве», — подчеркнула она.