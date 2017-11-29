«Руполит» ударил по Рогозину

Издание «Руполит», в последнее время отличающееся особым вниманием к тульской повестке, «прошлось» по сыну вице-премьера Дмитрия Рогозина, который ранее возглавлял Алексинский химический комбинат.



Вчера Алексей Рогозин сопровождал тульского губернатора Алексея Дюмина в ходе его визита на АХК и получил из рук главы региона медаль «За особый вклад в развитие Тульской области».

«На детях великих людей природа обычно отдыхает, говорит народная мудрость. Однако российские чиновники так не считают. На что пошёл Дмитрий Рогозин, чтобы обмануть природу и сделать из своего сына „эффективного менеджера“ и авиастроителя?

Алексинский химический комбинат расположен в городе Алексине Тульской области и некогда был градообразующим предприятием. В 2007 году предприятие едва не оказалось на грани банкротства. Поэтому в числе заслуг, которые приписывают Рогозину-младшему (Алексею ИНН 7714027882), – „спасение“ химкомбината. Якобы за время его руководства прибыль завода увеличилась в пять раз.

Помимо тяжелого экономического положения Алексинский химкомбинат представляет серьезную угрозу для экологии. Только в этом году власти начали ликвидировать опасные отходы и проводить мероприятия по „повышению безопасности“. Еще в 2011 году СМИ писали о тоннах отходов производства взрывчатки, захороненных под слоем воды. То есть все это время целый город в Тульской области в буквальном смысле жил на пороховой бочке. Таким образом, если Алексею Рогозину и удалось как-то увеличить прибыль Алексинского химкомбината, но вреда от него стало не меньше.

Финансовые успехи Алексея Рогозина на поприще руководителя комбината тоже выглядят сомнительными. Поправить экономическое положение предприятия удалось преимущественно за счет крупных госконтрактов. Самые крупные контракты за годы управления Алексея Рогозина химкомбинат заключал с Минпромторгом „на выполнение работ по ликвидации последствий деятельности выбывших из эксплуатации производств пироксилиновых порохов и коллоксилинов“. Всего было заключено три таких контракта на 1,655 млрд рублей. Еще один контракт был заключён с „Роскосмосом“ на 68 млн рублей на „разработку универсальной промышленной технологии производства арамидных волокон типа Русар-С и Русар-НТ для ракетно-космической техники“. Одновременно с этим за три года долги предприятия только перед поставщиками энергоресурсов составили 172 млн рублей. В картотеке арбитражного суда на момент ухода Рогозина с поста директора находилось свыше 20 исков о взыскании долгов.

Об „эффективности“ Рогозина на посту директора АХК говорит и количество выявленных нарушений. С 2015 года в результате проверок надзорных ведомств было выявлено 168 нарушений, из них 127 были выявлены в 2015 и 2016 годах, то есть в то время, когда предприятием руководил Алексей Рогозин. Так может быть он и покинул этот пост, чтобы с долгами и другими результатами его „эффективной“ деятельности разбирался кто-то другой?

В связи с этим еще больше вопросов вызывает его участие во вчерашнем „сопровождении“ Алексея Дюмина на Алексинском химкомбинате. Если он больше не является топ-менеджером завода, почему он присутствовал там и, самое главное, за что его наградили серебряной медалью? Или же он представлял интересы своего отца и от лица папы „инспектировал“, как „поживает их завод“?» — пишет издание.