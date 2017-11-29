«Собеседник» обсудил с политологами последние новости и слухи о предстоящих в 2018 году президентских выборах.



Большинство из них считают, что альтернативы Путину нет. Есть несколько версий относительно того, когда он заявит, что идёт на выборы. Называются даты 14 декабря (большая пресс-конференция), 19 декабря (форум ОНФ) и 23 декабря (съезд «Единой России»).

В то же время не исключают и рокировку с участием нынешнего премьера Дмитрия Медведева.

Есть и другие возможные кандидатуры, в частности, близкий к президенту губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

«Если говорить о типаже преемника, то Дюмин подходит на эту роль больше всего. И пока Путин не выдвинулся, то вероятность иного сценария с выставлением близкого человека остаётся. Дюмин пока ещё в игре», — отмечает политолог Марина Литвинович.

Конкуренцию кандидату от Кремля со стороны парламентской оппозиции должны составить Геннадий Зюганов (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР) и Сергей Миронов (СР), а также Григорий Явлинский («Яблоко»). О своём намерении побороться за голоса россиян заявили музыкант Екатерина Гордон, журналист Ксения Собчак, ведущая Анфиса Чехова и порноактриса Елена Беркова.

Опрошенные «Собеседником» эксперты в числе персон, которые могли бы составить реальную конкуренцию кандидату от власти или как минимум провести достойную кампанию, в основном называли три имени: Михаила Ходорковского, Алексея Навального и Алексея Кудрина. Но участие каждого из них в силу различных причин маловероятно.