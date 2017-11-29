Кто и что пилит в Ясногорском районе?

Один из тульских информресурсов обнародовал письмо гендиректора ООО «Олимп» Владимира Гондусова, занимающегося валкой леса в Ясногорском районе.



По данным открытых источников, Гондусов (или его полный тёзка) также занимается торговлей лесоматериалами и строительными материалами в подмосковном Ступино.

Как сообщает автор, с 2014 года он является арендатором лесов в Иваньковском участковом лесничестве Ясногорского района и наблюдает вокруг «беспредел, воровство, мошенничество и коррупцию», каких «не видел нигде».

В частности он пишет, что, «добросовестно выиграв аукцион в 2014 году, заключив договор аренды под заготовку древесины, сделав проект освоения лесов, столкнулся с огромным противодействием чиновников минприроды по выполнению условий договора». Это «постоянные проверки, ничем не обоснованные, жалобы (организованные самими лесничими), неприёмка работ, выписывание каких-то мифических штрафов непонятно за что».

По мнению руководителя фирмы, причина этого — в том, что «всё было украдено до нас». Он отмечает, что «выявленные факты незаконных рубок, мошеннических действий, должностных преступлений, многочисленные комиссии (за этот год их было 18) не фиксируют, а если фиксируют, то с такими юридическими формулировками, что это и не преступление».

«Например, квартал 61 выдел 9 по документам молодые ели, возраст 25 лет, их там украли бог знает когда. Но комиссия написала, что они погибшие, и списали их. На площади 2,5 га должно находиться 6250 штук елей. Для озеленения одна такая ель стоит 15 000 рублей, если это перемножить, то сотрудники департамента лесного хозяйства заработали 93 750 000 рублей. Квартал 107. Комиссия насчитала 9 штук берёз, срубленные незаконно, а мы с сотрудниками арендатора насчитали 117 штук (дуба, клёна, ясеня, берёзы) свежеспиленных и 530 пней, спиленных 3, 4, 5 лет назад, при условии, что в этих кварталах законные рубки не проводились вообще. Ущерб составляет десятки миллионов рублей», — говорится в тексте.