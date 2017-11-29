Дюмин постеснялся оценивать свою работу и назвал это прерогативой народа

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в интервью «Дождю» не стал давать оценку своей работе.



«Мне кажется, что было бы не совсем прилично и не совсем скромно давать себе оценку. Оценку даёт народ, оценку дают те люди, которые меня избрали, за те вещи, которые мы реализуем на территории нашего региона, за те возможности, которые мы используем, тот ресурс, который у меня есть в прямом смысле этого слова», — сказал он.

В то же время Дюмин подчеркнул, что прикладывает все возможные усилия.

«Конечно, я всё делаю для того, чтобы регион находился в определённой „зелёной зоне“, я говорю это искренне вашему каналу, к вашему каналу я отношусь с уважением. Я прилагаю все усилия, чтобы жизнь и качество жизни нашего региона улучшалось. Конечно же, не всё сразу получается, но мы стараемся», — добавил губернатор.