Дюмин заявил, что полностью погружён в тульскую тематику

Глава Тульской области Алексей Дюмин заявил, что не думает о своих долгосрочных планах и сосредоточен только на губернаторской работе.



«Должен пройти срок, я выбран на пять лет, мне ещё об этом рано думать. Я сейчас полностью погружён в ту тематику, начиная с удалённого муниципального образования и заканчивая нашим центром, городой Тулой, в решение тех социально-экономических вопросов, которые мы перед собой поставили. Мы поставили определённые задачи, по которым движемся. Я не смотрю вперёд, я живу сегодняшним днём, с перспективой на те планы, которые мы поставили на пять лет», — сказал он в интервью «Дождю».

Напомним, Дюмина называют одним из возможных преемников Владимира Путина на президентских выборах уже в 2018 году.

Также глава региона добавил, что не хотел бы оценивать качество своей работы, это должны делать жители.