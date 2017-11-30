В России ужесточаются требования к китайским интернет-магазинам

В правительство РФ отправлен законопроект, который поможет сократить поток некачественных товаров из-за рубежа.



Росаккредитация, Роспотребнадзор и органы надзора согласно документу получат право отзывать сертификаты по итогам своих проверок на потребительском рынке.

Принятие новых правил станет возможным в связи с вступлением Росаккредитации в Международную организацию по аккредитации лабораторий (ILAC).

Отмечается, что в связи с ростом популярности интернет-торговли, особенно с Китаем, возникает серьёзная необходимость в ужесточении требований именно к китайским интернет-магазинам в плане соблюдения российских норм по безопасности перед поставками на рынок РФ. При этом, как только происходит выявление некачественного товара, сети должны тут же прекратить его продажи. Большая работа предстоит по выявлению сертификатов, выданных с нарушением.