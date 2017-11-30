Тульский «Штамп» не послушался Россельхознадзора

Тульский завод «Штамп» не выполнил выданное Россельхознадзором предписание.



Ранее в ходе проверки было выявлено, что предприятие как собственник земельного участка площадью 4167,9 га в Венёвском районе не разработало проекты на части земельных участков, допустило нарушения при разработке месторождений полезных ископаемых и строительстве дороги.

В отношении «Штампа» составлен протокол об административном правонарушении по ч. 25 ст. 19.5 КоАП РФ. Материалы дела направлены в мировой суд. Повторно выдано предписание об устранении нарушений законодательства.