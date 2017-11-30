Медведев заявил, что не видит себя президентом

Глава правительства Дмитрий Медведев в ходе интервью телеканалам ответил на вопрос о своих президентских амбициях.



«В отношении кандидатуры на должность президента всё будет понятно совсем скоро. Если действующий президент страны выдвинет свою кандидатуру, безусловно, наша партия и я лично как председатель будем его всячески поддерживать, потому что считаем, что он является успешным президентом, который руководит нашей страной. Что касается меня лично, то в текущем политическом сезоне я себя в этом качестве не вижу», — заявил Медведев.

Журналисты также спросили, не видит ли Медведев нарушения принципа сменяемости власти, если Владимир Путин продолжит руководить страной.

«Ситуация, когда то или иное лицо побеждает за счёт абсолютной поддержки населения, это не нарушение, если всё в рамках законодательства», — цитирует Медведева «Российская газета».

Ранее об отсутствии претензий на президентское кресло и концентрации на работе в регионе сказал тульский губернатор Алексей Дюмин, которого, наравне с Медведевым, называли возможным преемником Путина.