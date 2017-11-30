В тульском селе сломали детсад, а новый строить не хотят

Председатель правления Привокзального отделения «Тульского регионального союза пенсионеров» Татьяна Баландина обратилась на приём к депутату Тулгордумы Александру Фаистову.



Она пожаловалась на ситуацию, связанную с приостановкой строительства детского сада в селе Зайцево Ленинского района. Старый детсад здесь сломали, а строительство нового приостановлено.

Депутат пообещал работать над прояснением ситуации и решением этой проблемы, сообщили в пресс-службе Тулгордумы.

Строительство детсада в Зайцево началось в мае 2017 года. С прошлого года жителям этого села приходится водить детей в дошкольные учреждения в посёлках Рассвет и Иншинский.