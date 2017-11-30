На «Теплоресурс» завели административное дело за отсутствие у туляков горячей воды

Прокуратура Ленинского района возбудила дело об административном правонарушении в отношении ООО «Теплоресурс» в связи с ненадлежащим качеством предоставляемой услуги по горячему водоснабжению.



По результатам проверки жалобы жителей дома 5А по улице Заводская посёлка Плеханово на еле тёплую воду, текущую из кранов, установлены факты ненадлежащего предоставления «Теплоресурсом» коммунальной услуги по горячему водоснабжению.

В соответствии с действующими нормативами, температура горячей воды должна находиться в пределах от 60 до 75 градусов. Допускается отклонение не более чем на 3 градуса днём и на 5 – ночью. Оказалось, что в квартирах жителей дома температура горячей воды составляла 31 градус.

29 ноября вынесено постановление о возбуждении в отношении «Теплоресурса» дела по статье 7.23 КоАП РФ (нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами).

Постановление направлено для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию Тульской области.

Прокуратурой района на имя генерального директора «Теплоресурса» было внесено представление. Также сотрудники прокуратуры указали коммунальщикам на необходимость проведения перерасчёта.