Беглов по отчёту Дюмина увидел, что в Тульской области на высоком уровне реализуются поручения президента

30 марта Тульскую область посетил полномочный представитель президента РФ в ЦФО Александр Беглов.



Он обсудил с губернатором Алексеем Дюминым реализацию стратегических инициатив и «майских» указов президента.

Как сообщил Дюмин, для улучшения демографической ситуации в регионе при рождении первого ребёнка женщинам до 25 лет теперь выплачивается 3 тысячи рублей на ребёнка от 1,5 до 3 лет с учётом нуждаемости, размер областного единовременного пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности, увеличен до 11,5 тыс. рублей.

Говоря о развитии здравоохранения, Дюмин отметил, что начато строительство двух корпусов Тульской детской областной клинической больницы, ведётся подготовка документации для начала строительства нового корпуса регионального перинатального центра, реализуется пилотный проект «Бережливая поликлиника».

Также губернатор рассказал, что за 9 месяцев 2017 года выполнен ремонт в 101 здании образовательных организаций, создано 227 дополнительных мест в дошкольных учреждениях, полностью ликвидирована очередь в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет.

По итогам первого полугодия 2017 года реальная заработная плата в Тульской области выросла на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года, в среднем по стране – на 2,8%, достигнув 3-го места в ЦФО по этому показателю.

Также в Тульской области организована работа сети многофункциональных центров, за 9 месяцев МФЦ оказали гражданам около 1,5 млн государственных и муниципальных услуг.

В этом году в Тульской области в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» отремонтировано 210 км дорог, в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в программу благоустройства включены 206 дворовых территорий, 31 общественное пространство и 2 места массового отдыха.

В завершении встречи Александр Беглов отметил, что поручения и инициативы президента страны реализуются в Тульской области на высоком уровне.