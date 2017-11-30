Президент Татарстана вложился в Ефремовский завод синтетического каучука

Президент Татарстана Рустам Минниханов помог Ефремовскому заводу синтетического каучука в тяжёлый период.



Об этом тульский губернатор Алексей Дюмин рассказал полномочному представителю президента РФ в Центральном федеральном округе Александру Беглову в ходе визита на предприятие.

ЕЗСК – градообразующее предприятие Ефремова и находится в числе основных компаний химического комплекса Тульской области. Завод активно сотрудничает с крупной нефтяной компанией ОАО «Татнефть», при поддержке которой обновляются основные фонды предприятия, разрабатываются новые технологии.

«На протяжении полутора лет на заводе была очень сложная ситуация. Чтобы её разрешить, мне пришлось лично обращаться за помощью к Рустаму Нургалиевичу Минниханову, так как предприятие входит в корпоративный контур „Татнефти“. Совместными усилиями трудности удалось преодолеть. В августе 2016 года было подписано соглашение между правительством Тульской области и заводом, по которому была предусмотрена реализация инвестиционной программы объёмом вложений – 1,5 миллиарда рублей», — рассказал Дюмин.

В то же время он подчеркнул важность использования свободных площадей предприятия и поручил министерству промышленности и ТЭК проработать вопросы диверсификации производства в плане развития кооперации и привлечения дополнительных инвесторов.