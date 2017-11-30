В Тульской области заключён под стражу преступник, 14 лет находившийся в федеральном розыске

Одоевский районный суд заключил под стражу 54-летнего жителя Арсеньевского района, который 14 лет находился в федеральном розыске.



В 2003 году мужчина совершил две кражи на территории Арсеньевского района, по данным фактам было возбуждено уголовное дело.

Тогда же, несмотря на избранную меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, обвиняемый скрылся от органов предварительного следствия, после чего был объявлен в федеральный розыск.

В ноябре 2017 года сотрудниками органов внутренних дел было установлено место нахождения преступника на территории Республики Дагестан.

Постановлением Одоевского районного суда от 30 ноября 2017 года мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении изменена на заключение под стражу.