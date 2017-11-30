Туляки заняли 2-е место по активности в конкурсе «Убитые дороги», но не получили наград от ОНФ

Общероссийский народный фронт подвёл итоги фотоконкурса «Убитые дороги». За месяц жители прислали 1641 фотографию из 65 регионов страны.



Наиболее активное участие в конкурсе приняли жители Приволжского федерального округа – оттуда поступило 654 работы. Лидерами стали Саратовская область (165 работ), Мордовия (112), Башкортостан и Кировской области (по 102).

Дороги Центрального федерального округа были запечатлены на 429 фотографиях. В Центральном федеральном округе больше всего городов представила в своих фотоработах Тульская область (113). 55 фотографий отправлено из Смоленской области, 51 – из Тамбовской области.

Жители Северо-Западного федерального округа отправили на конкурс 209 работ из 29 городов. Наиболее активны здесь оказались Санкт-Петербург (36), Архангельская (34) и Вологодская (31) области.

Из Сибирского федерального округа прислано 82 фотографии. Здесь лидером по количеству работ стал Алтайский край (34).

Наименьшую активность в конкурсе проявили жители Северо-Кавказского федерального округа (11 работ), Дальневосточного федерального округа (30 работ) и Южного федерального округа (39 работ).

По итогам конкурса экспертным жюри были определены три победителя, которые выиграли зеркальные фотоаппараты. Пять человек получат приглашения на «Форум действий», который пройдёт в Москве 18-19 декабря, и ещё 20 авторам фотографий вручат брендированные футболки, сообщили в ОНФ. Правда, несмотря на то, что Тульская область заняла 2-е место по активности в конкурсе, жителей нашего региона среди получателей наград не оказалось.