В России создают ударный комплекс «Рудольф», способный сбивать спутники

Российские специалисты работают над созданием оружия для поражения спутников.



Об этом на заседании комитета по обороне и безопасности Совета Федерации заявил заместитель начальника ФГБУ «46 Центральный научно-исследовательский институт» Олег Ачасов.

Речь идёт о мобильном ударном противоспутниковом комплексе «Рудольф» и мобильном комплексе радиоэлектронного поражения спутников связи «Тирада-2С». Кроме того, специалисты занимаются и другими видами вооружения — стационарным ракетным комплексом стратегического назначения «Сармат», многофункциональным самолетом Су-35С, перспективной гиперзвуковой ракетой оперативного назначения, танками и боевыми машинами на платформах «Армата», «Курганец», «Бумеранг», самоходным орудием «Коалиция-СВ», передаёт «Интерфакс».

Также сотрудники научного института Минобороны РФ разрабатывают обновлённый противотанковый комплекс «Корнет», мобильную многоканальную зенитно-ракетную систему дальнего действия ЗРС С-500, фрегат проекта 22350, многоцелевую подлодку проекта 885, патрульные корабли проектов 23560 и 22160, высокоточную гиперзвуковую ракету «Циркон».

Над всеми этими проектами они будут работать в рамках новой государственной программы вооружения России на 2018—2027 годы.