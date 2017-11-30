«Газпром» идёт на рекорд

«Газпром» в этом году может установить рекорд по поставкам газа на экспорт.



Чистая прибыль «Газпрома» за третий квартал 2017 года выросла почти в два раза до 200,5 млрд рублей, пишет «Российская газета».

Помимо роста чистой прибыли и выручки, документ по третьему кварталу фиксирует увеличение размера прибыли до налогообложения в 1,6 раза. Выручка в третьем квартале составила 1,4 трлн рублей, эта цифра на 13,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. За период с января по сентябрь 2017 года позитивная динамика составила 7,4%.

Чистая выручка от продажи газа и чистая выручка от продажи газа в Европу и другие страны тоже выросли. В первом случае — за девять месяцев на 6,8 млрд рублей до 2,3 трлн рублей. Во втором — на 782 млн рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до отметки в 1,5 трлн рублей, что объясняется ростом реализованных объемов газа в натуральном выражении на 8 процентов.

Чистая выручка от продажи сырой нефти и газового конденсата увеличились на 43%.