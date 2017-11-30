Генпрокуратура назвала самые безопасные регионы для жизни.



В их числе оказалась Тульская область, несмотря на то, что на долю Центрального федерального округа приходится 21% всех преступлений.

Тульский губернатор Алексей Дюмин неоднократно признавался, что искоренение криминала в области является одной из его важнейших задач на посту, отмечая, что «в борьбе с преступностью и терроризмом не бывает перерывов», пишет «Версия».

«Неудивительно, что в числе самых безопасных регионов оказалась и Тульская область. С приходом нового энергичного губернатора регион стал активно развиваться, растет экономика и уровень жизни людей. К тому же, ранее Алексей Дюмин работал в высших силовых структурах и потому не понаслышке знает, как сделать жизнь людей безопасней. Поэтому первые строчки в рейтинге безопасности, в том числе, заслуга нынешнего губернатора», — прокомментировал изданию глава Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов.