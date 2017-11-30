Тульское министерство внутренней политики готово к диалогу

29 ноября 2017 года в здании правительства Тульской области состоялось плановое четвёртое после перезагрузки заседание Общественного совета при министерстве внутренней политики и развития местного самоуправления.



Работа двенадцати членов продолжалась более двух часов. На повестке дня были важные вопросы, среди которых – организация приёмной Общественного совета.

Предлагалось множество вариантов работы, в итоге было принято решение организовать общественную приёмную «Диалог», цель которой – общение с пользователями услуг, предоставляемых министерством, сбор информации и выявление недостатков в работе министерства для подготовки рекомендаций с учётом общественного мнения и повышения качества госуслуг.

Члены совета общим голосованием приняли решение создать общественную приёмную «Диалог» и утвердить регламент работы приёмной. Таким образом в 2018 году в Тульской области будет положено начало работы общественной приёмной «Диалог».

Согласно идее членов Общественного совета, в общественную приёмную «Диалог» сможет обратиться любой гражданин или организация, являющиеся пользователями услуг, предоставляемых министерством внутренней политики и развития местного самоуправления.

Посредством обращения в приёмную «Диалог» граждане смогут направлять предложения, принимать активное участие в вопросах организации местного самоуправления. Кроме этого в общественную приёмную можно будет обратиться с жалобой на действия или бездействие работников министерства, обязательным условием приёма жалоб станет ранее поданное обращение в министерство внутренней политики и развития местного самоуправления и полученный письменный ответ.

В работе Общественного совета принял участие министр внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Антон Агеев. Министр заверил, что все обращения, переданные в министерство через приёмную «Диалог» будут рассмотрены в рабочем порядке с предоставлением Общественному совету отчёта о рассмотрении.

На заседании также рассматривался вопрос о повышении уровня доверия населения к власти путём соблюдения прозрачности тарифов на услуги, регулируемые региональной властью. Было принято решение направить в правительство региона рекомендацию максимально обеспечивать прозрачность действий органов государственной власти и местного самоуправления по социально значимым вопросам.

Ещё один вопрос повестки дня касался полномочий органов местного самоуправления в области защиты прав потребителей. После обсуждения Общественным советом принято решение рекомендовать правительству Тульской области, согласно ст. 44 Закона «О защите прав потребителей», обобщить практику защиты прав потребителей органами местного самоуправления региона, разработать комплексный план мероприятий по защите прав потребителей в Тульской области, а также организовать в МФЦ консультирование населения по вопросам защиты прав потребителей.

Член Общественного совета при министерстве внутренней политики и развития местного самоуправления в Тульской области Владислав Плотников