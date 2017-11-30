В Пролетарском округе Тулы 70 домов на время остались без электричества

30 ноября в 21:10 мск на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о частичном отключении электроснабжения в Пролетарском округе Тулы.



На место происшествия выехали оперативная группа Тульского пожарно-спасательного гарнизона и оперативно-выездная бригада филиала «Тулагорэлектросети».

В зону отключения попало около 70 домов различной этажности с общим количеством жителей более 4 тысяч человек.

По состоянию на 21:40 мск электроснабжение полностью восстановлено. Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.