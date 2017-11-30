Ожидается, что Груздев возглавит рабочую группу по регулированию криптовалют

Ппредседатель правления Ассоциации юристов России, экс-губернатор Тульской области Владимир Груздев предложил создать рабочую группу стран БРИКС, которая займется разработкой общих правил для цифровой экономики.



«Мы создаём международную рабочую группу, которая будет вырабатывать единые подходы по правовому регулированию цифровой экономики в странах БРИКС», — цитирует его «Российская газета».

Как отметил Груздев, в настоящий момент существует около 3 тысяч различных криптовалют, в то же время нет единого понимания, как необходимо регулировать их оборот, не определён статус бирж, где эти криптовалюты продаются и покупаются.

«Встаёт вопрос с налогообложением, определением того, что такое криптовалюта. Это услуга, средство платежа, товар? Все хотят пользоваться, но правовой режим непонятен», — сказал он.

По словам Груздева, предполагается, что рабочую группу возглавит он. Разработка правовых норм для новых явлений в экономике позволит России быть «в авангарде юридического процесса», считает председатель правления АЮР.

Он также сообщил, что на форуме получила поддержку инициатива о создании арбитражного суда БРИКС. Груздев выразил надежду, что арбитраж будет расположен в России.