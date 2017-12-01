Чиновникам придётся сидеть на российских стульях

В течение двух лет для нужд чиновников нельзя будет закупать мебель иностранного производства.



Такой порядок, утверждённый постановлением правительства, начинает действовать с 1 декабря 2017 года.

Это делается для поддержки отечественной мебельной и деревообрабатывающей промышленности.

Сегодня, по данным Росстата, производством мебели в России занимается свыше 5 тысяч предприятий, пишет «Российская газета». Доля деревянной мебели на рынке в 2010—2016 годах составляла 55-57%. По данным Минпромторга, объём производства российской мебели в 2016 году составил 156 млрд рублей. Но мощности отечественных предприятий загружены только на 50-60%.