СМИ: В «Тулгорэлектротрансе» меняется директор, а сотрудникам урезают зарплаты

«Тулгорэлектротранс» возглавит директор щёкинского филиала «Тульской транспортной компании» Алексей Марушкин.



Как сообщают СМИ, он приступит к выполнению обязанностей через неделю. Нынешний директор «Тулгорэлектротранса» Валерий Симакович станет заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства.

По информации «МК в Туле», со сменой руководства меняется и основная команда предприятия.

«Команде Валерия Симаковича указывают на дверь, урезая зарплаты вдвое. С 5 декабря в отставку уходят главный инженер, начальник автобусного депо, заместитель начальника по эксплуатации, главный диспетчер, заместитель начальника производства и другие. Ранее с должностей „добровольно-принудительно“ ушли главный инженер и заместитель по правовым вопросам», — пишет издание со ссылкой на источник, добавляя, что замены уволенным никто не ищет заранее. Так, предприятие около месяца работало без главного инженера, а заместителя по правовым вопросам так и не нашли.