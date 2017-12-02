В Москве пройдёт фестиваль добрых людей

С 15 декабря по 25 декабря 2017 года Общественная палата РФ организует фестиваль гражданского общества «Добрые люди».



Он пройдёт в Центральном выставочном зале «Манеж».

Цель мероприятия — информировать жителей об успешных социальных проектах и гражданских практиках.

К открытию фестиваля будет создана мультимедийная экспозиция по мотивам конкурса «Мой проект — моей стране!», рассказывающая о жизни авторов лучших проектов.

Помимо выставки, на площадке фестиваля будут размещены тематические стенды, организована зона лектория.