Тульская область за два года поимела с «РЖД» свыше миллиарда рублей

«РЖД» — один из крупнейших налогоплательщиков в Тульской области, отметил губернатор Алексей Дюмин на III Железнодорожном съезде, который прошёл 29 ноября в Москве.



По его словам, в 2016 году объём налоговых поступлений от «РЖД» составил более 626 млн рублей, в 2017-м эта сумма должна составить 700 млн рублей.

Также компания обеспечивает доставку грузов для нужд крупнейших предприятий региона («Тулачермет», КМЗ, НАК «Азот»).

В 2016 году Центральная пригородная пассажирская компания запустила по маршруту «Москва – Тула – Москва» новые комфортабельные скорые электропоезда. В этом году проведена реконструкция Московского вокзала Тулы.

Совместном с «РЖД» планируется построить высокоскоростную магистраль «Москва – Тула», она станет первым участком важнейшей транспортной артерии «Москва – Ростов-на-Дону – Адлер», подчеркнул Дюмин.