Тульских полицейских расставят под ёлочки

Тульская полиция готовится к обеспечению безопасности граждан в период новогодних праздников.



На период проведения праздничных мероприятий будут выставлены усиленные наряды полиции в местах проведения новогодних ёлок и представлений, усилят следственно-оперативные группы и группы немедленного реагирования. Для обеспечения охраны общественного порядка привлекут дружинников.

До начала мероприятий места их проведения будут обследоваться на предмет обнаружения взрывных устройств, взрывчатых веществ и иных опасных предметов с применением технических средств и использованием служебных собак. После завершения обследований места их проведения будут приниматься под охрану органов внутренних дел. Также будут проводиться досмотры граждан на наличие запрещённых предметов.

С 1 декабря к местам размещения новогодних ёлок будут приближены патрульно-постовые наряды.

Для предотвращения и пресечения незаконных порубок хвойных пород деревьев в новогодний период организуют специальные мероприятия.