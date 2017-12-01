Туляков приглашают на экскурсию, посвящённую обороне города

4 декабря молодёжный центр «Спектр» приглашает на экскурсию, посвящённую обороне Тулы.



Экскурсия пройдёт по маршруту: улица Советская, проспект Ленина, площадь Победы, улицы Станиславского, Николая Руднева, Тимирязева, Староникитская, Красноармейский проспект. Участники вспомнят героев обороны, чьими именами названы улицы города.

Закончится экскурсия интерактивом в военно-историческом парке «Рубеж обороны».

Сбор участников в 13:00 мск у Тульского кремля. Отмечается, что мероприятие организуется только для молодёжи в возрасте от 18 до 30 лет.