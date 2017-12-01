Тульским застройщикам наказали следить за мигрантами

В администрации Тулы прошло совещание с застройщиками по вопросам реализации программы «Безопасный город».



Начальник УМВД России по Туле Василий Худык довёл до застройщиков информацию о необходимости контроля и надлежащего оформления рабочих, прибывающих из стран СНГ.

В ходе совещания было обращено внимание на необходимость обустройства систем видеонаблюдения на территории строящихся микрорайонов, в подъездах и в лифтах новостроек.

Также поднимался вопрос об организации опорных пунктов полиции на территории строящихся микрорайонов. Будет проработана процедура, согласно которой Градостроительно-земельный совет при согласовании проектов строительства будет учитывать рекомендации УМВД относительно целесообразности обустройства опорных пунктов полиции на конкретных участках.