Авилов: Коммерческий транспорт должен ходить как минимум до 22 часов

Глава администрации Тулы Евгений Авилов призвал жителей сообщать о нарушениях в работе городского транспорта.



Об этом он сообщил в ходе прямой линии с читателями, организованной газетой «Молодой коммунар».

Так, жители пожаловались, что маршруты № 55 и №22 перестают работать после 19:00 мск.

«Коммерческий транспорт должен ходить как минимум до 22 часов. Хотя это частники, но с муниципалитетом расписание согласовано. Мы стараемся осуществлять контроль, однако тут многое от горожан зависит – от их информации о конкретных случаях нарушения расписания», — сказал Авилов.