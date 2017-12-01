В Тульской области помогут многодетным, сэкономив на семьях репрессированных

Депутаты внесли изменения в закон Тульской области «О мерах социальной поддержки многодетных семей».



Теперь детей, которые находятся на полном государственном обеспечении, например, учатся в Суворовском училище, будут учитывать в составе многодетной семьи. До настоящего момента, их не учитывали при начислении выплат родителям.

На указанных детей ежемесячная денежная выплата на содержание и воспитание ребенка выплачиваться не будет, но внесение указанного изменения позволит многодетной семье получать меры социальной поддержки на других детей.

Принятие закона потребует дополнительного финансирования из бюджета области в сумме 153 тыс. рублей в месяц.

Эти дополнительные средства появятся за счёт лишения пособий другой категории. Как сообщает «Первый тульский», с 1 января этого года из числа получателей мер соцподдержки исключили членов семей реабилитированных лиц и тех, кто пострадал от политических репрессий. Экономия составит 28,9 млн рублей ежегодно.