Туляков приглашают стать наставниками для детей-сирот

Благотворительный фонд «Волонтёры в помощь детям-сиротам» при поддержке уполномоченного по правам ребёнка в Тульской области Наталии Зыковой приглашает волонтёров в проект «Наставничество».



Проект существует уже больше года в Москве, Подмосковье и некоторых регионах. За это время для 30 ребят из детских домов были найдены старшие товарищи. Фонд помогаем двум сиротским учреждениям Тульской области уже более 6 лет, теперь и в формате проекта «Наставничество».

К каждому наставнику прикрепляется один ребёнок старше 12 лет, встречи с которым проходят регулярно — волонтёры приезжают в гости, проводят вместе с детьми свободное время, занимаются творчеством, делают уроки или совершают поездки. Кураторы и психологи фонда оказывают непосредственную поддержку и сопровождение.

Общение со старшим другом помогает ребёнку почувствовать себя нужным, стать более уверенным и самостоятельным, открыться миру и открыть мир для себя. Для наставников же эта дружба становится возможностью поделиться своими увлечениями и жизненным опытом, стать значимой частью жизни другого человека.

Желающие стать наставником для ребят из Барсуковской школы-интерната пройдут цикл вводных семинаров и собеседование с психологом. Первый семинар состоится в Туле 3 декабря в 11:00 мск в МЦ «Родина». Для записи нужно заполнить анкету. Телефон для свазя 8-953-432-81-26 (Татьяна Рыбакова), подробности на сайте otkazniki.ru.