Политолог: Дюмину хочется доверять не в силу каких-то показателей, а просто так

Первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук назвал случайной ротацию губернаторов в российских регионах.



«В отличие от многих наблюдателей за изменениями карты руководства субъектов РФ, считаю, что в этих ротациях нет никакой особой системы, и весь этот процесс связан с набором, цепью случайностей. Не говоря уже о том, если кто-то их региональных начальников вдруг обвинён в коррупции. Естественно, какая-то общая политическая линия здесь постоянно присутствует, начиная, например, с того самого момента, когда действующие губернаторы были удалены из Совета Федерации или когда случились тяжёлые теракты, и федеральному центру надо было укреплять местную власть по несколько другим правилам», — рассказал он «Национальному эксперту».

Современных технократов, которые сменили чиновников старой закалки, политилог сравнил с украинским политиком Арсением Яценюком.

«Не считаю, что так называемые „технократы“ — это счастье для россиян, живущих в тех регионах, куда они пришли. Для меня, почему-то, символом такого типа руководителя всегда был украинский премьер Яценюк. И внешне, и чисто по делу. Кроме этого, так называемое омоложение само по себе ничего не несет в плане улучшения социально-экономической ситуации в регионах. У нас уже был опыт радикального омоложения в начале 90-х, когда к власти пришли т. н. младореформаторы. Это по сути тот же самый формат. К сожалению, во многих случаях такого типа начальники занимаются неоднозначными операциями – прежде всего, коррупционного плана – с абсолютно холодными глазами, в отличие от, так сказать, „красных директоров“, которых ещё хоть что-то сдерживало из прежних моральных кодексов», — отметил он.

Тульского губернатора Алексея Дюмина Трофимчук отнёс к отдельному типу чиновников.

«В массе этих новых руководителей выделяется особый, заметный слой руководителей, не связанных ни с подозрительным, на мой взгляд, технократизмом, ни с бюрократами старого типа. Например, глава Тульской области Алексей Дюмин. Это та группа высоких чиновников, которым хочется доверять не в силу каких-то цифр и макроэкономических показателей, которые ни о чем не говорят населению, а просто так, исходя из их имиджа. Есть ещё одна неофициальная группа, куда входят и Сергей Собянин, и Рамзан Кадыров, и Андрей Воробьёв, и некоторые другие, которая также стоит особняком. Все остальные находятся в общей руководящей массе, где каждый не застрахован ни от чего», — заметил он.

Также эксперт подчеркнул, что высокие позиции в рейтингах не могут спасти губернаторов от отставки. Так, к примеру, произошло с бывшим главой Тульской области Владимиром Груздевым.

«Никаким рейтингам в этой сфере доверять нельзя, потому что когда вдруг резко отставляют в сторону какого-то губернатора, находящегося не на последних ролях в этих списках, то их авторам приходится находить убедительные причины, чтобы обосновать такую новость. В целом сегодня старый слой местных руководителей меняется для того чтобы показать наличие масштабных изменений в подходах к регионам, которые находятся в крайне сложном финансовом и социально-экономическом положении. Чтобы люди теперь ещё какое-то время надеялись на новых руководителей, которые просто быстрее прежних взбегают по ступенькам к трибунам. Хорошо, что Россия большая, и здесь ещё можно находить каких-то новых руководителей. Вот в маленькой Грузии такой льготы уже нет. Там все практически уже были или начальниками, или депутатами, успев себя проявить по полной, в основном в кавычках, программе», — прокомментировал он.