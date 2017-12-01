Медведев объяснил бедность россиян недоразвитой экономикой

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал падение доходов жителей страны «одной из самых кричащих проблем современной экономики».



Об этом он заявил в прямом эфире в интервью российским телеканалам 30 ноября.

«Естественно, что сама бедность является оборотной стороной недоразвитости в экономике, потому что не может быть ситуации, когда экономика находится в слабом состоянии, а бедных вообще нет», — цитирует Медведева ТАСС.

Однако, по словам премьера, сейчас уровень бедности в России гораздо ниже, чем 10-15 лет назад, когда число людей с «доходами ниже положенного уровня измерялось цифрой в 30 миллионов человек».

Новость

По данным Росстата на сентябрь 2017 года, число бедных в России составляет 21,1 миллиона человек, или 14,4% от общего числа жителей страны. К беднякам ведомство относит тех, чей доход ниже прожиточного минимума. Во втором квартале текущего года он был увеличен с 9909 до 10329 рублей на человека в месяц.