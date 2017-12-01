В Щёкинском районе распространяют антикоррупционные листовки

В Щёкино появились листовки, где указаны номера телефонов силовых структур, куда можно обращаться в том случае, если вымогают взятку.



Указаны номера телефонов и адреса почты прокуратуры, МВД, ФСБ, Следственного комитета. На другой стороне сообщается о трёх уголовных делах, возбуждённых за прошедшие полгода силовиками против сотрудников райадминистрации, сообщает наш читатель.

Среди них дело Александра Душакова, задержанного у здания тульского правительства по подозрению в получении взятки, дело о необоснованной трате средств, предназначавшихся на ремонт теплосети, фигурантами которого стали сотрудники администрации, дело о воспрепятствовании предпринимательской деятельности, которое стоило места заместителю главы администрации.

По его словам, такие листовки распространяются в Щёкино, Советске и посёлке Первомайский.

Отметим, что сам губернатор тоже не вполне доволен ситуацией в районе. В октябре он раскритиковал работу щёкинских властей, заметив, что в муниципальном образовании «что ни проект, то дела доходят до прокуратуры».

В ходе оперативного совещания в правительстве глава региона отметил, что в муниципальном образовании «что ни проект, то дела доходят до прокуратуры», сообщают СМИ.