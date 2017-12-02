Туляки могут снимать на видео инспекторов ДПС, даже если те не хотят

Сотрудники полиции не могут запрещать водителям съёмку своих действий, сообщили в МВД.



В ведомстве пояснили, что полицейские не имеют оснований запрещать российским автовладельцам осуществлять фото- , видеосъёмку и пользоваться аудиозаписывающими устройствами без наличия предусмотренных российским законодательством оснований.

«Вместе с тем, ограничение права на фото- и видеосъёмку возможно в рамках осуществления охранных либо оперативно-розыскных мероприятий, рассмотрения дела об административном правонарушении, а также в целях защиты государственной и иной охраняемой законом тайны, защиты прав граждан, общественных объединений и организаций», — отмечается в сообщении.

Например, если водитель записывает на камеру место ДТП и мешает при этом инспектору, тот может потребовать прекратить съёмку, уточнили в МВД. Кроме того, сам инспектор имеет право вести съёмку, не только на служебный видеорегистратор, но и на собственный мобильный телефон.