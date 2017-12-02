Общественный транспорт по утрам будут обязательно проверять

Для общественного транспорта вводят обязательное утреннее техническое обследование.



Новый порядок начинает действовать с 24 декабря 2017 года, сообщили в Ространснадзоре.

Перед выпуском на линию механик-контролёр должен посмотреть исправность всех основных узлов транспортного средства, чтобы оно не представляло опасности ни для пассажиров, ни для других участников дорожного движения.

В путевом листе перед выходом в рейс ставится отметка «прошёл предрейсовый контроль технического состояния».

Механик несёт персональную ответственность и может быть привлечен к суду в случае ДТП с участием авто, троллейбуса или трамвая, которых он выпустил с неисправностями в рейс.

При этом в Ространснадзоре отмечают, что ранее были требования по проведению и послерейсового осмотра транспортных средств. Сейчас же посчитали, что такой пункт порядка будет лишним.