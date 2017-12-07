Реку Шиворонь загрязняли сточными водами

Киреевская прокуратура привлекла к административной ответственности директора ООО «ВодСервис».



В ходе проверки установлено, что предприятие осуществляет сброс в реку Шиворонь неочищенных сточных вод, в которых превышено нормативное содержание загрязняющих веществ.

По результатам проверки возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.8.14 КоАП РФ. Постановлением министерства природных ресурсов и экологии Тульской области директору «ВодСервиса» назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.