Узловчанин унизил антикоррупционного пристава

Житель Узловского района оштрафован за оскорбление сотрудника УФССП по Тульской области.



6 и 7 сентября 2017 года, находясь по адресу места проживания, узловчанин словесно, в неприличной форме оскорбил специалиста-эксперта отдела государственной службы и кадров, противодействия коррупции, вопросов безопасности, защиты государственной тайны и мобилизационной работы, в результате чего унизил его честь и достоинство.

По результатам проверки прокуратурой вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ. Суд наложил на мужчину штраф в размере 1 тысячи рублей.