В Ефремове появится ТОР

Комиссия Минэкономразвития РФ одобрила создание территория опережающего социально-экономического развития в Ефремове Тульской области.



Для города это означает комплексный подход к его развитию и более благоприятные условия для инвесторов.

Тульский губернатор Алексей Дюмин попросил полномочного представителя президента РФ в ЦФО Александра Беглова поддержать аналогичные заявки по другим четырём моногородам региона.

Тульская область с 2016 года участвует в реализации федеральной программы комплексного развития моногородов. В монопрофильных муниципальных образованиях разработаны паспорта программ комплексного развития.