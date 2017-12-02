Новомосковцы из-за «Пятёрочки» фактически лишились двора и хотят жаловаться Дюмину (видео)

В Новомосковске жители дома №10 по улице Мира лишились своего двора.



Собственник нежилого здания, расположенного напротив их дома, решил разместить на своих площадях «Пятёрочку». С одной стороны от его объекта расположена школа №5, а с другой – детский сад №47.

По закону, чтобы получить разрешение на торговлю алкоголем, вход в торговый объект должен находиться на определённом расстоянии от входа на обособленную территорию образовательных учреждений.

Выход был найден просто: проектным решением было предложено вход в магазин организовать не там, где он был раньше, а прямо напротив подъездов жилого дома. Уже в 10 метрах от окон жилых домов начинается гостевая парковка магазина, а в 40 метрах от подъезда и сам вход в него. В результате жителей дома фактически лишили своего двора. Сразу при выходе из подъезда они попадают на гостевую парковку магазина, пишет «Новомосковск сегодня».

Возмущённые новомосковцы собираются бороться за свои права. А не отреагирует сити-менеджер — обратятся к губернатору. Пока люди думают о том, чтобы провести собрание и установить шлагбаум на въезде в свой двор.