Директора «Тулареставрации» оштрафовали на 15 тысяч рублей

Гендиректор «Тулареставрации» Вячеслав Ермолов привлечён к административной ответственности за нарушение трудового законодательства.



Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение Трудового кодекса водитель организации не проходил в установленном порядке обязательное психиатрическое освидетельствование.

По результатам проверки в отношении гендиректора «Тулареставрации» вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по ч. 3 ст. 5.27.1 КоАП РФ, Государственной инспекцией труда в Тульской области он привлечён к ответственности с назначением штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Также ранее было установлено, что «Тулареставрация» несвоевременно выплачивает работникам зарплату и не платит денежную компенсацию за просрочку платежей.