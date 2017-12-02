Тульский штаб Собчак возглавил координатор ячейки Ходорковского

Руководителем тульского штаба Ксении Собчак станет координатор реготделения «Открытой России» Михаила Ходорковского Андрей Иванов.



С 2009 по 2014 год он также координировал отделение ассоциации «Голос» в Тульской области. С 2015 года занимает должность исполнительного директора фонда «Молодёжная инициатива».

«Я считаю, что очень важно поддерживать таких людей, как Ксения Собчак. Она не боится говорить правду, не пытается спрятаться за пустыми популистскими речами. Собчак открыто и на понятном всем языке говорит, почему она против и какие проблемы надо срочно решать. И я её понимаю, мне изо дня в день приходится смотреть на одни и те же лица в телевизоре, которые застряли в прошлом.

Стабильность — это, конечно, хорошо. Но мы стали забывать о развитии. Люди должны вспомнить, что, помимо внешней политики, о которой сегодня не замолкают ток-шоу российских телеканалов, есть политика внутренняя, о которой просто забывают или не хотят вспоминать.

Я уверен, что Ксению Собчак поддержат много молодых и умных людей, которые будут строить свое будущее в своей стране, которые понимают, что миф о том, что мы лучше всех, а остальной мир плох, больше не работает», — цитирует его официальный сайт кандидата в президенты Ксении Собчак.

По данным сайта